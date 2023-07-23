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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ثعبان يلدغ طفلة في رقبتها بالدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
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اصيبت طفلة بالصف الخامس الإبتدائي بحالة اعياء شديد وذلك بعدما لدغها ثعبان في رقبتها خلال لهوها امام منزلها وبالقرب من أرض زراعية بقرية السعودية التابعة لمركز تمي الأمديد محافظة الدقهلية وجرى نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج.
كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد الدسوقي، مأمور مركز شرطة تمى الأمديد من مستشفي تمي الأمديد المركزي بوصول الطفلة "يارا السيد محمد السيد"، 11عامًا، طالبة بالصف الخامس الابتدائي ومقيمة طرف أسرتها بقرية السعوديه  دائرة المركز و مصابة بحالة إعياء " إدعاء لدغ ثعبان" . 
بسؤال والدها 39 عامًا، عامل ، ومقيم بذات القرية قرر حال لهو نجلته بأرض زراعية مجاورة لمنزلهما لدغها ثعبان برقبتها مما أدى الى حدوث اصابتها ، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك. 
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة  بمركز  شرطة تمى الأمديد، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الدقهلية الصف الخامس الابتدائي قرية السعودية محافظة الدقهلية مستشفى تمي الامديد