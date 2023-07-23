توجيهات مهمة من وزير الكهرباء بشأن برامج تخفيف الأحمال

شدد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على ضرورة تواجد كافة قيادات القطاع فى مواقع العمل وكذلك الاطقم الفنية وفرق الاصلاح والصيانة للتعامل الفوري مع الأعطال الفنية مشيرا لأهمية المتابعة الدقيقة لمكونات الشبكة ومهماتها والعمل على عدم تحميل هذه المهمات للدرجة القصوى للحفاظ عليها وضرورة توافر وسائل التهوية والامان للحفاظ على المواطنين وممتلكاتهم ومهمات الشبكة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير لغرفة الطوارء المركزية بالوزارة بحضور قيادات القطاع لمتابعة موقف الشبكة القومية للكهرباء على مستوى الجمهورية والعمل على القضاء على الاعطال الفنية والاستفادة القصوى من الامكانات المتاحة لتوفير متطلبات المواطنين مع التاكيد على عدم قطع التيار على المؤسسات الخدمية والجماهيرية وقطاعات الزراعة والصحة.

ووجه وزير الكهرباء بالعمل على الاستغلال الامثل للموارد المتاحة بتشغيل الوحدات الأقل استهلاكا للوقود خاصة محطات سيمنس الثلاث فى العاصمة الادارية وبنى سويف والبرلس والاستفادة القصوى من تصرفات مياه النيل لتشغيل كافة وحدات التوليد المائية واستغلال مشروعات طاقتى الشمس والرياح والعمل على سرعة دخول المشروعات الجديدة فى هذا المجال.

كما وجه الوزير بضرورة استثناء كافة الخدمات الجماهيرية والمرافق الهامة من محطات مياة وصرف ومحطات الرى ومستشفيات الصحة وغيرها من برامج تخفيف الأحمال والتنسيق مع هذه الجهات فى حالة وجود صيانات ضرورية وكذلك العمل على تخفيف الأعباء على المواطنين بالالتزام بالفترات المحددة لتخفيف الاحمال وعدم تجاوز ذلك وتحقيق المساواة بين الجميع .

وشدد شاكر على أهمية تكثيف الحملات على من يحصلون على الكهرباء بطرق غير مشروعة ويتسببون فى زيادة معدلات الاستهلاك لعدم حرصهم على الترشيد مشيرا إلى أن المال العام لا تفريط فيه وحقوق الدولة محطفوظة ولا يمكن لهؤلاء الإفلات منها، مشيرا إلى انتهاء وزارة الكهرباء من تركيب 2 مليون و300 ألف عداد كودى ومن المقرر الانتهاء من تلبية جميع الطلبات خلال العام الحالى.

كما شدد شاكر على تطبيق أحدث ما تم الوصول اليه في أنظمة التحكم والمراقبة وتأسيس أنظمة اتصالات متطورة بغرض المراقبة والتحكم للموزعات والمحولات لمحطات التوزيع بطريقة آمنه وموثوقة، و أن قطاع الكهرباء يسعى إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بما يسهل الحصول على الخدمة وكذلك إجراءات السداد لأي مستحقات لدى شركات التوزيع مقابل الخدمات، لافتا إلى أنه تم البدء في تشغيل المنظومة التكنولوجية المتكاملة لخدمات الكهرباء التي تعتمد على فهم احتياجات المواطنين وكذلك اعتماد وسائل تكنولوجية قادرة علي تحقيق ترابط وتكامل بين كافة عناصر القطاع لتلبية طلبات المواطنين.