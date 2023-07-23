إزالة 4 تعديات على أراضي أملاك الدولة في دمياط

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه ومنذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى ٨ يوليو الجارى، تم رفع درجة الاستعداد بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق المستهدف من تنفيذ تلك المرحلة.

وأضافت "عوض" أنه وخلال الحملة المُنفذة اليوم فقد تم إزالة ٤ حالات تعدى على أملاك الدولة بمركز فارسكور تابعين لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل، بمساحة ١٠٠ متر مربع.

وأشارت إلى أن هناك تعاون كبير بين كافة الجهات للتصدى لجميع صور التعديات، مشيرة إلى أنه تم توجيه الوحدات المحلية بالتعاون الحاسم مع المخالفات فى المهد، والمتابعة الدورية للأراضي المستردة لمنع اى محاولات أخرى للتعدى عليها، كما لفتت إلى انه تم وضع خطة عمل محددة لتنفيذ المستهدف من إطلاق تلك الموجة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

فيما وقد ذكرت "المحافظ" أنه يتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دورى، مؤكدة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع اى حالات تعدى عليها وايضا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.