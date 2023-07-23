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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تشييع جثمان والد مي كساب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. صور

تشييع جثمان والد
تشييع جثمان والد الفنانة مي كساب من مسجد الشرطة
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شيع العشرات من الأهل والأصدقاء المقربين وعدد من الفنانين، جثمان والد الفنانة مي كساب، عقب أداء صلاة الجنازة من مسجد الشرطة على والد الفنانة مي كساب ظهر اليوم الأحد. 

حضر الصلاة الأهل والأقارب وعدد من الفنانين منهم  إيهاب فهمي وسليمان عيد وهشام ماجد وأوكا زوج مي كساب وغيرهم من الفنانين.

ونعت مي كساب والدها، عبر تطبيق "انستجرام" مشيرة إلى أنه سيتم تشييع الجنازة اليوم الأحد عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ونشرت مي تدوينة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قالت فيها : "أبي في ذمة الله وتشيع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر مباشرة اللهم اغفر له اللهم ارحمه".

 


 

تشييع جثمان والد الفنانة مي كساب من مسجد الشرطة

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