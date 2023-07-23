استمرار فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية بالمنيا

تواصل مديرية الطب البيطري بالمنيا، فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع وفقا لتوجيهات ومتابعة اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، حيث تمكنت الحملة من تحصين ٢٣ ألف رأس ماشية، منذ انطلاقها منتصف يوليو الجارى وحتى ١٩ من نفس الشهر من خلال فرق التحصين فى ١١٠ وحدات بيطرية بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عثمان مدير الطب البيطرى بالمنيا، أن فعاليات الحملة تستمر لمدة شهر، إلى جانب تنظيم حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، واطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن أى حالة اشتباه لأمراض وبائية.