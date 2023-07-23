بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص بحادث انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "القاهرة -الإسكندرية" الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة، تم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من: "محمود محمد عبد الفتاح (41 سنة)، محمد أحمد محمد (19 سنة)، نورة مصطفى دسوقي (38 سنة)، السيد عبد الفتاح محمد (45 سنة)، أحمد محمد عبد الفتاح (48 سنة)"، وجميعهم من محافظة الدقهلية، تم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم وتم تحرير محضر بالواقعة.