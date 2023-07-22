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الأحد 23 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تراجع مبيعات هواتف المحمول في مصر بنسبة 40% خلال أبريل

هواتف ذكية
هواتف ذكية
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فى أبريل الماضي، شهدت مصر تراجعًا حادًا في مبيعات هواتف المحمول حيث انخفضت بنسبة 40%، ووصلت إلى 598 ألف جهاز، مقارنة بمليون و2000 وحدة في نفس الشهر من العام السابق.

وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية "GFK"، استطاعت الشركة الكورية "سامسونج" الحفاظ على صدارة مبيعات هواتف المحمول، حيث ارتفعت حصتها السوقية إلى 47.1% من إجمالي المبيعات.
وجاءت شركة "أوبو" في المرتبة الثانية بحصة سوقية 14.5%، تلتها "ريدمي" ثالثًا بنسبة 11.7%.
من جهة أخرى، استطاعت شركة "ريلمي" أن تحتل المرتبة الرابعة بحصة سوقية 10.1%، وتلاها شركة "فيفو" في المرتبة الخامسة بنسبة 5.5%.
وحققت شركة "إنفينيكس" المرتبة السادسة في قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة في مصر خلال شهر أبريل الماضي، حيث استحوذت على حصة سوقية تبلغ 4.8% من إجمالي مبيعات القطاع.
فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 6.3% على الماركات التجارية الأخرى المطروحة في السوق المحلية خلال أبريل الماضى.
ويُشير هذا التراجع الكبير في مبيعات هواتف المحمول إلى تحديات قد تواجه صناعة الهواتف المحمولة في مصر.


 

مبيعات هواتف المحمول مؤسسة الأبحاث التسويقية GFK سامسونج