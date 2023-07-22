تراجع مبيعات هواتف المحمول في مصر بنسبة 40% خلال أبريل

فى أبريل الماضي، شهدت مصر تراجعًا حادًا في مبيعات هواتف المحمول حيث انخفضت بنسبة 40%، ووصلت إلى 598 ألف جهاز، مقارنة بمليون و2000 وحدة في نفس الشهر من العام السابق.

وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية "GFK"، استطاعت الشركة الكورية "سامسونج" الحفاظ على صدارة مبيعات هواتف المحمول، حيث ارتفعت حصتها السوقية إلى 47.1% من إجمالي المبيعات.

وجاءت شركة "أوبو" في المرتبة الثانية بحصة سوقية 14.5%، تلتها "ريدمي" ثالثًا بنسبة 11.7%.

من جهة أخرى، استطاعت شركة "ريلمي" أن تحتل المرتبة الرابعة بحصة سوقية 10.1%، وتلاها شركة "فيفو" في المرتبة الخامسة بنسبة 5.5%.

وحققت شركة "إنفينيكس" المرتبة السادسة في قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة في مصر خلال شهر أبريل الماضي، حيث استحوذت على حصة سوقية تبلغ 4.8% من إجمالي مبيعات القطاع.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 6.3% على الماركات التجارية الأخرى المطروحة في السوق المحلية خلال أبريل الماضى.

ويُشير هذا التراجع الكبير في مبيعات هواتف المحمول إلى تحديات قد تواجه صناعة الهواتف المحمولة في مصر.



