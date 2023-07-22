لوكاشينكو يتوجه إلى روسيا للقاء بوتين

توجه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم السبت، إلى روسيا لعقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن منصة "بول أوف ذا فيرست" على تلجرام المقربة من الخدمة الصحفية الرئاسية، من المقرر أن يجرى لوكاشينكو ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مباحثات مقررة من قبل، حيث كان لوكاشينكو قد أعلن عن هذا اللقاء، بينما كان يتحدث إلى الصحفيين المحليين والأجانب عندما قال:" لقد اتفقنا على اللقاء فى المستقبل القريب".

تم وضع أجندة المباحثات، وهناك العديد من القضايا التى سيتم مناقشتها، ومن الناحية التقليدية هناك مجموعة واسعة من القضايا الأساسية والمهمة فى العلاقات الثنائية الروسية البيلاروسية منها: الأمن، والأجندة الدولية، والتعاون الاقتصادى، وبرامج الدولة الاتحادية،والجهود المشتركة لمواجهة الضغوط غير المشروعة، والكثير من الموضوعات".