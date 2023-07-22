«البوابة نيوز» تنشر تفاصيل عرض الهلال السعودي لخطف مبابي

دخل نادي الهلال السعودي في سباق الحصول على خدمات النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويدعم الهلال صفوفه بصفقات من العيار الثقيل في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد التعاقد مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي، والبرتغالي روبن نيفيز لاعب خط وسط وولفرهامبتون الإنجليزي السابق، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو الإيطالي.

وكان مبابي، أعلن في وقت سابق عن عدم تجديد تعاقده مع النادي الباريسي، لترد عليه إدارة البي إس جي عن طريق ناصر الخليفي، رئيس النادي ومالكه، بالتجديد أو الرحيل في نفس الصيف.

ويرغب زعيم آسيا في التعاقد مع مبابي في الصيف الحالي، وقدم عرضًا بـ400 مليون يورو لضمه، مع منح 200 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان لشراء العام الأخير من عقد المهاجم الفرنسي.

ووفقًا لـ إذاعة «مونت كارلو» الفرنسية، فإن الهلال سيقدم عرضًا للتعاقد مع قائد منتخب فرنسا، مقابل 200 مليون يورو لصالح باريس سان جيرمان.

كما سيعرض النادي السعودي، على مبابي عقد لمدة موسمين من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 400 مليون يورو، أي 200 مليون يورو سنويًا.

ويرتبط مبابي مع باريس سان جيرمان بعقد يمتد حتى صيف 2024 المقبل، مع وجود بند يتيح تجديد العقد لموسم إضافي جديد، ولكن بموافقة الطرفين.

ويتمسك مبابي برفض تجديد عقده الفريق الباريسي، كما يتشبث بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، ولا يريد الانضمام إلى أي ناد سوى الملكي، بحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية.