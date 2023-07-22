بالفيديو.. هنا الزاهد تشارك جمهورها فيديو دعائى لمسلسل "سيب وأنا أسيب"

نشرت الفنانة هنا الزاهد على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو دعائى لمسلسل "سيب وأنا أسيب"، مع بطل العمل أحمد السعدنى.

https://www.instagram.com/reel/Cu_2OkUK9rG/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

وعلقت على الفيديو " نبيلة السيد الجندى وإبراهيم الحسينى، اول حلقتين من مسلسل سيب وانا أسيب نزلوا على شاهد كل يوم سبت حلقتين فى الأسبوع، مين اتفرج على الحلقتين".

تدور أحداث المسلسل حول شخصية خياطه ومع زمن السوشيال ميديا تتحول إلى فاشون ديزاين، ويجسد أحمد السعدنى زوجها شخصية ميكانيكى.

المسلسل بطولة أحمد السعدنى، هنا الزاهد، آيه سماحه، عارفة عبد الرسول، محمود البزاوى والإخراج وائل إحسان.

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد تشارك فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "مستر إكس"، بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، محمود حافظ، أوس أوس، رحاب الجمل والإخراج أحمد عبد الوهاب.