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الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد عيد وحمدي علاء ينتظمان في مران الزمالك استعدادا للبطولة العربية

أحمد عيد
أحمد عيد
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انتظم أحمد عيد وحمدى علاء، ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى مران الأبيض، الذى أقيم صباح اليوم السبت، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة فى إطار استعدادات الفريق الأبيض لخوض البطولة العربية.

وتواجد أحمد عيد وحمدى علاء فى المران الجماعى تحت قيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق.

وتسافر بعثة الزمالك، غدا الأحد، إلى المملكة العربية السعودية، استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية.

وأوقعت قرعة البطولة فريق الزمالك بمجموعة تضم الاتحاد المنستيرى التونسى وناديى النصر والشباب من السعودية البلد المستضيف.

أحمد عيد حمدي علاء نادي الزمالك البطولة العربية