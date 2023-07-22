أسعار الذهب اليوم السبت 22 يوليو 2023

السبت 22/يوليو/2023 - 08:58 ص

استقرت أسعار الذهب في مصر فى بداية تعاملات اليوم السبت 22 يوليو 2023 على معظم أنواع الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة بالمقارنة بما كان عليه سعر المعدن الأصفر أمس.

وبلغ سعر عيار 21 نحو 2158 جنيها للبيع و2165جنيها للشراء، وعيار 24 نحو 2466 جنيها للبيع و 2478 جنيها للشراء.

ووصل سعر عيار 18 نحو 1850 جنيها للبيع و1858 جنيها للشراء، وعيار 14 نحو 1439 جنيها للبيع و1445 جنيها للشراء.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 76.701 ألف جنيه للبيع و 77.1 ألف جنيه للشراء، كيلو الذهب نحو2.47 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء.

كما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17,26 ألف جنيه للبيع و 17.344 ألف للشراء.