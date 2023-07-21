بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص بينهم لبنانيين فى حادث على طريق مطروح

أصيب 7 أشخاص بينهم 2 لبنانيين الجنسية، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بأتوبيس بالكيلو 135 على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي بنطاق قرية سيدي عبد الرحمن، وتم نقلهم لمستشفى العلمين النموذجي.

استقبل مستشفى العلمين النموذجي بمحافظة مطروح، 7 أشخاص بإصابات متنوعة إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بأتوبيس على الطريق المشار إليه.

المصابون:

1_ مجهول الهويه، يعاني من اشتباه نزيف داخلي بالمخ والبطن.

2_ مالك كريم خالد 6 سنوات، مقيم القاهرة، كدمات متفرقه بالجسم.

3_ محمود خالد عبدالمقصود 35 سنة، القليوبية، كدمات متفرقه بالجسم.

4_ كريم خالد عبدالمقصود 35 سنة، القليوبية، كدمات متفرقه بالجسم.

5_ شيماء حسين عبدالتواب 34 سنة، القاهرة، كدمات متفرقه بالجسم.

6_ نصر فؤاد نصار 48 سنة، لبناني الجنسية، كدمات متفرقه بالجسم.

7_ حسين محمد قاروط 31 سنة، لبناني الجنسية، جرح رضي أعلى العين اليسرى.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.