الإثنين.."يوليو 1952 ويونيو 2013.." في ملتقى الهناجر الثقافي

ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الشهري، والذي يأتي هذا الشهر تحت عنوان "يوليو 1952 ويونيو 2013.. ونظرة على مصر"، وذلك في السابعة والنصف من مساء الإثنين المقبل، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

يستضيف الملتقى كل من: الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة حلوان، الدكتور خلف الميري، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، الدكتور اكرام بدر الدين استاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة …الدكتور علاء جانب، وكيل كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر ومستشار الجامعة للأنشطة الثقافية والطلابية، الدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري جامعة الزقازيق .

تدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبدالحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتخلل برنامج الملتقى باقة من الفقرات الفنية، تقدمها فرقة "كنوز" بقيادة الفنان محمود درويش.