"الخارجية الأرمينية": الحكومة وافقت على اقتراح بحث تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع روسيا أذربيجان

أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الجمعة، موافقة الجانب الأرميني على الاقتراح الروسي بعقد اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان وروسيا في موسكو لبحث تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين زعماء الدول الثلاث.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آني باداليان في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية أن "الجانب الأرميني وافق على اقتراح عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية في موسكو"، مُشيرة إلى أن الوزارة ستبلغ عن التفاصيل الخاصة بالاجتماع في المستقبل القريب.

يُشار إلى أن الجانب الروسي أعرب قبل أيام عن استعداده لتنظيم اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية روسيا وأرمينيا وأذربيجان في موسكو لبحث سبل تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين زعماء الدول الثلاث، بما في ذلك موضوع الاتفاق على معاهدة سلام.

يُذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت في 21 ديسمبر الماضي حكما يطالب أذربيجان بإعادة فتح ممر لاتشين، الذي يربط بين مدينة ستيباناكيرت عاصمة إقليم قره باغ، ومدينة جوريس في أرمينيا، الذي ترتب على إغلاقه أزمة إنسانية وبيئية للمواطنين.

وحملت السلطات الأرمينية الجانب الأذري مسئولية تدهور الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.