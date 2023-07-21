قميص حمدي فتحي يثير أزمة في الأهلي بين عاشور وكوكا ومروان عطية

مازال القميص رقم 8 في النادي الأهلي يمثل ازمة داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد رحيل حمدي فتحي لاعب وسط الفريق إلى الوكرة القطري والذي كان يرتدي هذا الرقم.

ويرغب إمام عاشور الوافد الجديد للقلعة الحمراء في الحصول على القميص رقم 8 وهو نفس الرقم الذي كان يرتديه في ناديه الأسبق الزمالك واشترط ارتداء نفس الرقم، ولكن الأهلي لم يعلن بعد من سيحصل على قميص حمدي فتحي.

في المقابل يرغب مروان عطية في الحصول على الرقم 8، بدلا من رقمه الحالي 13 خاصة أن الأول تحدث مع “فتحي” قبل الرحيل بأنه سيحصل على رقم 8 في الوقت الذي رد عليه حمدي فتحي بأنه سيعود مرة أخرى للقلعة الحمراء بعد نهاية رحلة الاحتراف وسيرتدي نفس الرقم.

في الوقت الذي يريد أحمد نبيل كوكا اللاعب الشاب والصاعد بقوة الصاروخ في ارتداء رقم 8 في الفترة المقبلة، حيث يرتدي في الموسم الحالي رقم 36.

ومن المنتظر أن يحسم مارسل كولر المدير الفني للاهلي في الفترة المقبلة اللاعب الذي سيرتدي قميص حمدي فتحي رقم 8 بداية من الموسم المقبل.