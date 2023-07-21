إصابة شاب فلسطيني بالرصاص جراء اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على جنازة في الخليل

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنازة في بلدة "بيت أمر" شديدة الاضطراب شمال محافظة الخليل، الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية بأن الشاب أصيب بالرصاص الحي في ذراعه اليمنى وأصابع يده اليسرى، وجرى نقله إلى المستشفى.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتدت على مُشيعي الجنازة في البلدة المذكورة خلال توجههم إلى المقبرة التي تقع على الشارع الرئيسي للبلدة؛ حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه المشيعين.

واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة عصيدة شرق البلدة، بعد الاعتداء على الجنازة.