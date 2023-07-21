إصابة 13 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم 

أصيب 13 شخصًا بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي بدائرة محافظة الفيوم، اليوم الجمعة، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وإختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، وتحرر محضر بالواقعة.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا من مرفق الإسعاف، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي بدائرة المحافظة، ووجود عدد من المصابين.



وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة ميكروباص بين بوابات الرسوم، والطريق الدائري الإقليمي، مما أسفر عن إصابة 13 شخصًا وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.



ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وإجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.



جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.