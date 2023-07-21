تفاصيل المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ16

أيام قليلة تفصلنا عن إنطلاق أكبر تظاهرة مسرحية في مصر، وهو المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته السادسة عشرة، برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك خلال الفترة من 29 يوليو الجاري حتى 14 أغسطس المقبل، والتي تقام على مسارح القاهرة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتأتي هذه الدورة لتحمل اسم الفنان عادل إمام، وذلك تكريما وتقديرا لما قدمه خلال مسيرته الفنية من مسرحيات متنوعة ومتميزة، جعلته يحتل مكانة مرموقة في قلوب الجميع فقد درس الهندسة الزراعية بجامعة القاهرة، وانضم خلالها إلى فرقة المسرح الجامعي، وقدم مجموعة من العروض المسرحية التي أهلته للالتحاق بفرقة التليفزيون المسرحية عام ١٩٦٢، وهو لا يزال طالبا، أتبعها بإنتاج غزير للمسرح سواء بمسرح الدولة والقطاع الخاص، فكانت مسرحية "بودي جارد" آخر ما قدمه على خشبة المسرح، هذا بخلاف أعماله المتنوعة في السينما والتلفزيون.

الفنان عادل إمام

37 مسرحية تنافس على جوائز المهرجان

ينافس على جوائز المهرجان 37 عرضا مسرحيا من الجهات والهيئات المختلفة، تنقسم إلى 5 عروض من الفرق المستقلة والحرة، وهي: "سهرة المحروسة" لفرقة "902"، تأليف محمد أبو العلا السلاموني، وإخراج محمود حسن جراتسي، و"الوحوش الزجاجية" لفرقة "المبدعون"، دراماتورج جمال ياقوت، وإخراج أشرف علي، و"الرجل الذي أكله الورق" لفرقة "جروتيسك"، تأليف أوجيستين كوزاني، دراما تورج وإخراج محمد الحضري، و"ماراصاد"، لفرقة "الميزان"، تأليف بيتر فايس، وإخراج أشرف علي، و"المشهد الأخير"، لفرقة "ميكس"، تأليف يوسف ناصر، وإخراج عمر أشرف.

هذا بالإضافة إلى 5 عروض من فرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي، وهي: "رأس العش" من نقابة المهن التمثيلية، تأليف مينا بباوي، وإخراج بدر الأحمدي، و"شيزوفرنيا" للمسرح الكنسي، تأليف محمود حمدي، وإخراج شادي نادر، و"أوليفر" لفرقة كلية صيدلة جامعة المنصورة، من تأليف وإخراج حازم أحمد، و"3 مقاعد في القطار الأخير" لفرقة كلية إعلام جامعة القاهرة، من تأليف وإخراج مايكل مجدي.

ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض وهي: "سيدتي أنا" لفرقة المسرح القومي، ومن إخراج محسن رزق، و"طيب وأمير" لفرقة المسرح الكوميدي، وإخراج محمد جبر، و"سيب نفسك" لفرقة المسرح الحديث، إخراج د.جمال ياقوت، و"خطة كيوبيد"، لفرقة المسرح الحديث، إخراج أحمد فؤاد، و"ستوكمان" لفرقة مسرح الغد، إخراج أسامه رؤوف، و"ياسين وبهية" لفرقة مسرح الشباب، إخراج يوسف مراد منير.

عرض ستوكمان

كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض "حتشبسوت" لفرقة فرسان الشرق، ومن إخراج كريمة بدير، إلى جانب 3 عروض لأكاديمية الفنون، وهى: "الزائز" للمخرج إبراهيم أشرف، و"موت معلق" معالجة وإعداد إسراء محبوب، وإخراج كريم الريفي، و"ماهاجوني"، دراماتورج وإخراج إبراهيم أشرف.

بينما يشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين الأول: "قررب.. قررب" تأليف أحمد نبيل، وإخراج شادي سرور، والثاني "استدعاء ولي أمر" تأليف محمد السوري، وإخراج زياد هاني، والبيت الفني للفنون الشعبية يشارك بعرض "ياشيخ سلامة" تأليف يسري حسان، وإخراج محمد الدسوقي.

أما الهيئة العامة لقصور الثقافة، فتشارك بـ6 عروض، وهي: "السراج" لفرقة قصر ثقافة طنطا، تأليف وإخراج محمد السباعي، و"يهودي مالطا" للفرقة القومية بالإسكندرية، تأليف كريستوفر مارلو، وإخراج محمد مرسي، و"رضا" للفرقة القومية بالإسماعيلية، تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر، و"عادلون" للفرقة الإقليمية ببورسعيد، إعداد محمد رزق وخالد وفيق، وإخراج أحمد يسري، و"سالب واحد" لفرقة قصر ثقافة المحمودية، تأليف محمد عادل، وإخراج عمرو جلال، و"مسافر ليل" لفرقة نادي مسرح الأنفوشي، تأليف صلاح عبد الصبور، وإخراج أحمد علاء.

هذا بالإضافة إلى 4 عروض لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وهي: "شابوه" لفرقة مركز الإبداع الفني، ومن إخراج أحمد محي، و"عاصف ممطر جدا" لفرقة مركز الحرية للإبداع، وإخراج محمد مرسي، و"جوه الصندوق" للمخرج إسلام إمام، و"العيلة" لفرقة جامعة عين شمس، إلى جانب عرضين لوزارة الشباب والرياضة، وهما: "المنفي" لجامعة طنطا، كتابة أحمد عصام، وإخراج سعيد منسي، و"أحدب نوتردام" لجامعة عين شمس، تأليف يوسف فؤاد، وإخراج أحمد طارق.

في حين يشارك البنك الأهلي بعرض "الدنيا لما تضحك"، تأليف نجيب الريحاني، وبديع خيري، وإخراج عمرو قابيل، وشركة الشرقية للدخان بعرض "القمر لو غاب" تأليف وإخراج حسين عشماوي، وشركة كينج توت بعرض "بوسطة" تأليف ورشة إرتجال وإخراج خالد جلال.

مسرحية سيدتي أنا

10 رموز فنية وإبداعية

تكرم إدارة المهرجان خلال دورته السادسة عشرة، "10" قامات مسرحية من تخصصات مختلفة في عناصر العمل المسرحي ما بين ممثلين ومخرجين وكُتاب مسرح ومهندسي الديكور، وهم: صلاح عبد الله، ومحمد أبو داوود، وخالد الصاوي، ورياض الخولي، ومحمد محمود، ورشدي الشامي، وأحمد فؤاد سليم، والدكتور سامي عبدالحليم، ومهندسة الديكور نهي برادة، والكاتب محمد السيد عيد.

الفنان صلاح عبدالله

ماستر كلاس

يشهد المهرجان هذا العام تقديم ماستر كلاس لأول مرة تحت عنوان "كيفية صناعة النجم.. مركز الإبداع الفني نموذجا" للمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، يتناول خلاله الحديث عن تجربة المركز، والمواهب الذي يتم تدريبها على أيدي المتخصصين في كافة العناصر المؤهلة لصناعة الممثل المحترف.

المخرج خالد جلال

مسابقة النص المسرحي للعمل الأول

تحمل هذه المسابقة اسم الكاتب المسرحي الراحل محمد أبو العلا السلاموني، تقديرا وتخليدا لاسمه، والذي تقدم لها 167 نصا مسرحيا، يمنح الفائزين شهادات تقدير ودرع للفائز الأول، وآخر للفائز الثاني، مع التوصية بطباعة النص الفائز في الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتتكون لجنة تحكيم المسابقة من الدكتور عصام الدين أبو العلا "رئيسًا"، وعضوية كلا من: الدكتور أيمن عبدالرحمن، والدكتور ياسر علام، ومقرر اللجنة خالد الطويلة.

مسابقة المقال النقدي والبحث التطبيقي

تقدم للمسابقة حوالي 23 مقالا نقديا، إلى جانب 12 بحثا تطبيقيا، وتتكون لجنة تحكيم هذه المسابقة من: الدكتورة نجوى عانوس "رئيسا"، وعضوية كلا من: الناقد المسرحي محمد الروبي، والدكتورة رانيا يحيى.



الورش التدريبية

يقدم المهرجان خلال دورة هذا العام 5 ورش تدريبية بعناصر العرض المسرحي المختلفة لخبراء متخصصون كل في مجاله، فورشة "التمثيل" يقدمها الفنان أحمد مختار، وورشة "الإلقاء" الفنان خالد عبدالسلام، والتي بدأت قبل انطلاق المهرجان، وكذلك ورشة "الإخراج المسرحي" يقدمها المخرج شادي سرور، وورشة "السينوغرافيا" لمهندس الديكور والإضاءة عمرو عبدالله الشريف، وورشة "الإدارة المسرحية" لصفوت حجازي، والتي تستمر طوال أيام المهرجان.

ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، وذلك بهدف تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال لائقة بعراقة وأصالة المسرح المصري.