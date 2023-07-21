انطلاق القافلة الدعوية لأوقاف الشرقية بمدينة الصالحية الجديدة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والإعتدال، مشيدًا بدور مديرية أوقاف الشرقية في تنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاه التشدد والغلو وجماعات التطرف والإرهاب.

ومن جانبه أشار الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف اليوم الجمعة إلى بدء انطلاق فعاليات القافلة الدعوية الكبري بمساجد مدينة الصالحية الجديدة والمقامة تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبمشاركة نخبة متميزة من علماء الأزهر والأوقاف.

تضم القافلة بين أعضاءها الدكتور شعبان كفافي العميد السابق لكلية اللغة العربية بالزقازيق وعميد المركز الثقافي بالزقازيق وعضو اللجنة العليا للدعوة بمحافظة الشرقية وفضيلة الدكتور احمد محمد بيومي عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقرين، والدكتور عبدالغفار عبدالستار عبد البديع أستاذ ورئيس قسم الحديث الشريف وعلومه بجامعة الأزهر، والدكتور محمود رشاد السيد استاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية الدعوة بجامعة الأزهر.

وأوضح الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف أن فعاليات القافلة الدعوية بخلاف صلاة الجمعة سوف تشمل تنفيذ عدد من الأنشطة الدعوية الأخرى كمقرأة الجمهور ومقرأة الأئمة، وكذلك المشاركة في النشاط الصيفي للطفل وتكريم المتميزين منهم في حفظ القرآن الكريم والآداب.

ولفت إلى انطلاق القافلة الدعوية يأتي فى إطار اهتمام كل من الأزهر الشريف وزارة الأوقاف بنشر المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية، وتنمية روح الإنتماء الوطني التي دعا إليها ديننا الحنيف.