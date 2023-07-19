بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم بين سيارتين ملاكي في البحيرة

أصيب 6 أشخاص بينهم 5 من أسرة واحدة بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق ( القاهرة - الإسكندرية) الزراعي أمام قرية صفط الحرية بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ايتاي البارود يفيد استقبال المستشفى 6 أشخاص بجروح جراء وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من:" قطاطيف رشوان عبدالحق، 47 عامًا، هاني ابراهيم محمد، 45 عامًا، محمد عبدالحق رشوان، 15 عامًا، عبدالحق رشوان عبدالحق، 50 عامًا، عمر عبدالحق رشوان، عامين، إيمان عبدالحق رشوان، 19 عامًا، جميعهم مقيمون شبراخيت بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم جميعاً إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات .

