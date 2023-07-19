البنك المركزي: إطلاق استراتيجية للتكنولوجيا المالية ترتكز على 5 محاور رئيسية

قال المهندس أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري لقطاع التكنولوجيا ، إن البنك المركزي أطلق استراتيجيته الخاصة بالتكنولوجيا المالية والابتكار، وذلك بالارتكاز على 5 محاور رئيسية.

وأشار خلال كلمته بمؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2023، إلى أن هذه المحاور تتمثل في، الطلب، التمويل، الحوكمة، القواعد التنظيمية، وتنمية الكوادر والمواهب.

ولفت إلى أن المحور الخامس والخاص بتنمية المواهب فإن البنك المركزي اهتم بالتعاون مع الوزارات المعنية في إدخال مواد دراسية جديدة، ليتم إدراجها ضمن المناهج الإعدادية والثانوية والجامعات

وأشار إلى إطلاق مبادرة الأكاديمية الرقمية لتصبح مكاناً للتميز بمصر، حيث يتم صقلهم بالمهارات التي تمكنهم من القيادة والمنافسة محليا وعالميا في سوق العمل.

وأضاف أن عدد الجامعات ضمن المبادرة بلغت 25 جامعة حكومية وأهلية وخاصة، فيما بلغ عدد المشروعات 500 مشروع بمشاركة حوالي 6 آلاف طالب.

وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة “FinYology” في فبراير 2020 لرعاية المواهب الشابة وتشجيع طلاب الجامعات في التخصصات ذات الصلة لتقديم حلول ابتكارية واعدة في مجال التكنولوجيا المالية.