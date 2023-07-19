مصرع 3 أشخاص غرقًا ببحر نبروه جرفهم التيار لعدم إجادتهم السباحة

لقى 3 أشخاص مصرعهم غرقًا ببحر نبروه بمحافظة الدقهلية، اليوم، وذلك بعدما جرفهم التيار نتيجة ارتفاع منسوب المياه وعدم إجادتهم السباحة وأثناء غرق أحدهم حاول الآخران إنقاذه فلقوا مصرعهم جميعا.

كان اللواء مروان حبيب ، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعقيد آسر البطراوى مأمور مركز شرطة نبروه بوجود غرقى فى بحر نبروه أسفل كوبرى نبروه العالى.

انتقل ضباط مركز نبروه وقوات الإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف وجرى انتشال جثامين 3 غرقى ، وبالفحص تبين أن المتوفين هم: " محمد شريف الإمبابى"18 عاما ، و "محمد عبدالنبي على عبدالنبى" 17 عاما، "على الصباح علة أبوحمامة "17 عاما وجميعهم مقيمين ببندر نبروه.

ودلت التحريات أثناء نزول المتوفين جميعا للمياه للاستحمام هربا من حرارة الجو ونتيجة لارتفاع منسوب المياه ولعدم إجادتهم السباحة غرق المتوفى الأول ، وأثناء محاولة المتوفيين إنقاذ الأول لقوا جميعهم مصرعهم.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثامين جميع المتوفين ونقلهم إلى مشرحة مستشفى نبروه المركزى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.