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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة الزقازيق يشهد ختام مهرجان البيئة العشرين تحت شعار "مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا"

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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شهد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، حفل ختام مهرجان البيئة العشرين المقام تحت شعار "مستقبل أفضل لنا ولابنائنا"، وذلك بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عادل فيكتور أمين عام الجامعة، لمياء كمال أمين الجامعة المساعد لشؤون البيئة، وعمداء ووكلاء الكليات، ومديري الوحدات بالجامعة.

وخلال كلمته أعرب الدكتور خالد الدرندلى عن خالص شكره واعتزازه بما قدمته الكليات والإدارات بالجامعة من جهود كبيره في خدمة المجتمع الشرقاوي، كما توجه رئيس الجامعة بالشكر للدكتورة جيهان يسرى لما تبذله من جهود حثيثة بقطاع البيئة من خلال القوافل التنموية الشاملة والفعاليات المتنوعة بمختلف قرى محافظة الشرقية.

كما أكد رئيس الجامعة علي تجديد وتطوير الحرم الجامعى خلال الفترة القادمة ووضع جدول زمني للإنتهاء منه، بالإضافة إلى عمل مسابقة لتحديد أفضل كلية صديقة للبيئة، داعيا الجميع إلى بذل المزيد من الجهود مع الاستعداد الكامل لتذليل كافة العقبات التي من الممكن أن تواجه هذه العملية.

ومن جانبها أشارت الدكتورة جيهان يسري إلى الحرص علي عقد هذه الاحتفالية، والتى تعد تعبيرا عن شكر وتقدير إدارة الجامعة للجهود المتميزة والمشاركة الفعالة للكليات وقطاعات الجامعة، والتي كان الهدف منها تأكيد علي دور الجامعة وقطاع البيئة ومسؤولياتها المجتمعية في تقديم خدماتها وتنفيذها للمبادرات الرئاسية التي تهدف لتطوير الخدمات الصحية والتوعوية والتدريبية.

وفي ختام الإحتفالية تم إهداء رئيس الجامعة درع المهرجان تقديرا لدعمه الكامل لمهرجان البيئة، كما أهدى درع المهرجان لكل من: الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، كما كرم كلا من: الدكتورة نهله الجمال مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون القوافل، عادل فيكتور أمين عام الجامعة، لمياء كمال أمين الجامعة المشاعد لشئون البيئة، محمود نصر مدير إدارة المشروعات، بالإضافة إلى تكريم عمداء ووكلاء الكليات، ومديري القطاعات ومسئولي الوحدات بالجامعة.

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