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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع 4 أشخاص بسبب سقوط أحجار عليهم بطريق السخنة

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لقي 4 أفراد مصرعهم، تهشمت سيارتهم بعد سقوط أحجار عليهم، اليوم الثلاثاء، من سيارة نقل، بطريق "السويس- السخنة" أتجاه السخنة.

كان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا يفيد سقوط أجسام صلبة، أحجار من محاجر جبل عتاقة على سيارة ملاكي، أثناء سيرها على الطريق متجهة للسخنة.

وانتقلت قوة من قسم شرطة عتاقة لموقع الحادث، وأفادت المعاينة أن سيارة نقل رقم ط ص ج 4381، محملة بأحجار من المحاجر، كانت تسير على الطريق وبسبب السرعة سقطت منها بعض الأحجار الكبيرة على السيارة الملاكي رقم "أ ج ف 6824" أثناء سيرها على طريق العين السخنة السويس اتجاه السخنة، فهشمت سقف السيارة على الركاب وتوفوا في الحادث.

اسعاف السويس مرفق اسعاف السويس طريق العين السخنة طريق السخنة المحاجر