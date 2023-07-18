شاهد.. تكريم الجهاز الفني ولاعبي الأهلي لأيمن أشرف

قام لاعبو فريق الأهلى بتكريم زميلهم أيمن أشرف عقب رحيله عن الفريق بشكل رسمي أثناء تواجدهم داخل غرفة الملابس الخاصة بهم بملعب مختار التتش قبل انطلاق المران استعدادا لمواجهة حرس الحدود ضمن مؤجلات بطولة الدوري الممتاز .

وكان أيمن أشرف أجهش بالبكاء أثناء التكريم بسبب ارتباطه الكبير باللاعبين والنادي الذي تواجد به منذ الصغر .

وكانت وجهت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر تويتر رسالة شكر لقائدها السابق أيمن أشرف بعد رحيله عن القلعة الحمراء حيث وقع للبنك الأهلي لمدة موسمين

وكتبت الصفحة :شكرًا أيمن أشرف على المسيرة الرائعة والذكريات السعيدة ..ابن الاهلي .. الشكر لايكفي ومكانك في القلب

وإجمالا شارك أيمن أشرف في 215 مباراة مع الأهلى بإجمالى 16907 دقيقة لعب سجل خلالها 5 أهداف وصنع أربعة آخرين وتلقى 49 كارت أصفر بجانب بطاقتين حمراء.

وتوج أيمن أشرف مع الاهلى بـ15 بطولة بواقع خمسة ألقاب للدوري بجانب دوري الابطال الافريقى ثلاثة مرات وكأس السوبر الأفريقي مرتين وكأس مصر مرتين وكأس السوبر المحلى ثلاثة مرات بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.