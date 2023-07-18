مع ارتفاع درجات الحرارة.. تعرف على 12 نصيحة لتجنب الإصابة بضربات الشمس

تشهد جميع دول العالم خلال هذه الفترة ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة والتي يمكن أن تسبب اصابة الكثير من الناس بضربات الشمس في حالة التعرض المباشر لها، ولفترات طويلة لذلك يقدم الأطباء نصائح للتعامل الصحيح مع ارتفاع درجات الحرارة للحماية من الاصابات الخطيرة بضربات الشمس التي تسبب الاعياء وقد تصل للوفاة في بعض الحالات.



-نصائح لتجنب الإصابة بضربة الشمس:

-حماية الرأس من اشعة الشمس المباشرة بارتداء حماية للرأس او استخدام شمسية.

-تناول الكثير من السوائل الباردة كالعصائر والمياه.

-عدم التعرض لمدة طويلة لأشعة الشمس والوقوف في الظل على فترات.

-ارتداء ملابس فاتحة اللون لعدم امتصاص اشعة الشمس.

-ارتد ملابس فضفاضة وخفيفة الوزن بخاصة الملابس القطنية.

-عدم ارتداء الملابس الزائدة أو الضيقة.

-استخدام واقي شمس للوجه والأماكن الظاهرة في الوجه.

-إذا كنت تتناول الأدوية كن حذرا فيجب قراءة تعليمات تعاطي الأدوية، وفي الصيف يجب أن تحترس ما إذا كات الأدوية التي تتناولها قد تؤثر على قدرة جسمك على البقاء رطبا أو الحفاظ على درجة حرارة مناسبة لجسدك.

-إن كنت مجبرا على العمل في الخارج تحت الشمس الحارقة، فتجنب ساعات الذروة، وحاول أن تقوم بأعمالك في الصباح الباكر أو المساء.

-لا تترك أي شخص في سيارة متوقفة، وإن كنت تتناول أدوية معينة فعليك أن تكون حذرا، وإن شعرت بارتفاع درجة حرارك فيجب عليك تجنب الشمس.

-لا تظل في السيارة لوقت طويل ولا تترك اشياء قابلة للانفجار داخل السيارة بسبب درجات الحرارة.

-حدد الوقت الذي تمارس به نشاطاتك، وحاول أن تتأقلم معه بشكل تدريجي، لأن بعض الأجسام ليست معتادة على درجات الحرارة العالية، وقد يستغرق جسدك عدة أسابيع للتكيف مع الطقس الحار.