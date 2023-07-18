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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تنس الطاولة يشارك في تصفيات تونس المؤهلة للأولمبياد

عمر عصر لاعب المنتخب
عمر عصر لاعب المنتخب الوطني الأول لتنس الطاولة
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يشارك المنتخب الوطني الأول لتنس الطاولة رجال وسيدات فى منافسات تصفيات تونس و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 حيث تقام التصفيات نهاية الشهر الجارى.

ويستضيف ستاد القاهرة معسكر المنتخب حيث تجرى الاستعدادات على قدم وساق لتحقيق أفضل نتائج في البطولة.

واحتل منتخب تنس الطاولة المركز الأول فى ترتيب منتخبات البطولة الأفريقية التي أقيمت بالمغرب على مستوى الناشئين، بعدما حقق اللاعبون 22 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 7 ذهبيات، و7 فضيات، بالإضافة إلى 8 ميداليات برونزية.

وتقدمت مصر على تونس التي جاءت في الوصافة برصيد 11 ميدالية، منها 4 ذهبيات وفضية و 6 برونزيات ، والجزائر فى المركز الثالث برصيد 12 ميدالية منها ذهبيتان، وفضيتان و8 برونزيات.

لمنتخب الوطني تنس الطاولة رجال أولمبياد باريس