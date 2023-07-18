ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

بعد ظهورها بنجع سندل في قنا.. هذه أعراض حمى الضنك وطرق الوقاية| شاهد

أعراض حمى الضنك وأسباب
أعراض حمى الضنك وأسباب انتشارها وطرق الوقاية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت وزارة الصحة عن نتائج تقصي الوضع الوبائي بعد ظهور حالات مرضية بنجع سندل في قنا؛ وأظهرت النتائج وجود البعوضة الناقلة لحمى الضنك.

وأكدت «الصحة» أن جميع الحالات المصابة هي حالات بسيطة وتلقت علاجها بالمنزل ولا توجد حالات من القرية، تم حجزها بالمستشفيات نتيجة لمرض حمى الضنك ولا توجد أي حالات وفاة، وبعض الحالات مرتبطة بحالات ظهرت عليها الأعراض في مدينتي سفاجا والقصير.

ما هي أعراض حمى الضنك وأسباب انتشارها وطرق الوقاية؟ 

حمى الضنك تُعرف بـ الحمى المؤلمة للعظام، وهى عدوى فيروسية يُسببها فيروس حمى الضنك تنتقل للبشر إثر «لسعات» البعوض الحامل للعدوى وتنتشر في أكثر من 100 دولة ويصاب بها 400 مليون سنويًا  كما ان 40 % من سكان العالم معرضين للإصابة بالمرض وتظهر الأعراض الخفيفة على  95% من الحالات المُبلغة وأعراضها (صداع حاد - ألم خلف العينين - آلام بالعضلات والمفاصل - غثيان - قيء - انتفاخ الغدد - طفح جلدي).

وتدوم الأعراض بين 2 إلى 7 أيام وتستجيب للعلاج بمخفضات الحرارة، وتعد لسعات البعوض الإناث المصابة هى الناقل الرئيسي للمرض، وتتكاثر في تجمعات المياه الراكدة والقمامة والصرف والخزانات المكشوفة، ولكن أفضل سُبل المكافحة هي تحسين مستوى النظافة العامة. 

حمى الضنك وباء قنا مرض قنا قنا نجع سندل