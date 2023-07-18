السلطات الليبية تمنع دخول مهاجرين قادمين من تونس لتفادي الخروقات الأمنية

أعلنت وزارة الداخلية الليبية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الأمنية قررت منع عدد من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من تونس تفاديًا لأي خرق أمني.

وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية الليبية، قالت إن السلطات الأمنية عملت على تسيير دوريات أمنية على الحدود الليبية التونسية، من خلال تدشين عدد من التمركزات والتموضعات الأمنية على طول الحدود بين البلدين لمنع أي تجاوز للحدود الليبية من الجانب التونسي.

وأشار البيان إلى أن التمركزات الأمنية أقيمت على النقاط الحدودية من رأس جدير إلى منطقة وازن، تجنبًا لحدوث أي خرق أمني من المهاجرين غير الشرعيين من الحدود التونسية إلى الأراضي الليبية.

وكانت السلطات الليبية قد أعلنت في وقت سابق أنها تمكنت من إجلاء عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين الذين تواجدوا في منطقة صحراوية بالقرب من الحدود التونسية.