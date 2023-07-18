تحت مظلة التحالف الوطني.. الأورمان تعرض إنجازاتها بالفيوم "صور"

تحت مظلة النحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، استعرض اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، تقريرا شاملا عن انجازات مكتب مشروعات الأورمان بالفيوم خلال النصف الأول من العام الحالى، موضحا أن هذه المساهمات والمساعدات العينية التي قدمتها الجمعية نتاج التعاون المستمر مع أجهزة المحافظة التنفيذية، وتوجيهات المحافظ الدكتور أحمد الأنصارى بتوفير كل التسهيلات اللازمة والمطلوبة لتوسيع وتعزيز نشاط المؤسسة على مستوى المحافظة.

وأثنت حمدية محمد شعبان، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، على حجم المشاركة المجتمعية لجمعية الأورمان في تنمية المجتمع والنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء محافظة الفيوم وبخاصة في المساهمات المجتمعية والمساعدات العينية التي قدمتها الجمعية خلال عام النصف الاول من عام 2023 للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا على مستوى قرى ومراكز ومدن المحافظة.

تضمن التقرير قيام الجمعية على مدار النصف الاول من العام الحالى بتسليمم قروض حسنة لأصحاب المشاريع متناهية الصغر؛ حيث تم تسليم عدد 733 مشروعًا تنمويا لأصحاب المشروعات متناهية الصغر من الشباب والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، فضلا عن توزيع 12 ألف كرتونة مواد غذائية، وتوزيع 30 الف كيلو لحوم مجمدة وتوزبع 15 الف كيلو لحوم أضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كافة ربوع المحافظة وذلك تحت إشراف مديريات التضامن وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

ولفت شعبان انه تم اعادة اعمار وتأهيل عدد (75)منزلا، وتركيب عدد (3000) وصلة مياة شرب نقية لغير القادرين، بالاضافة الى تنظيم (18) معرضا لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان والاثاث والاجهزة الكهربائية ، ودعم زواج عدد (35) فتاة يتيمة، وتسليم عدد (19) جهاز لاب توب دعما منها للطلاب ذوى الهمم.

وتابع شعبان، أنه فى المجال الطبي تم اجراء عدد 52 عملية قلب للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة الفيوم، تنوعت مابين عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامأ لمرضى القلب غير القادرين، وتم اجراء عدد 44 عملية عيون، فضلا عن تسليم عدد34 كرسي متحرك، وذلك دعما لذوى الهمم.

وأشار إلى أنه جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة وتحت مظلة التحالف الوطنى، موضحأ أن جمعية الأورمان تشرف بأن تكون جزءً من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فدوره يتمثل فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية وتسريع وتيرة التنمية من خلال تقديم الدعم العينى والنقدى بأشكال المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل ومعدومى الدخل.

وتابع أن الهدف من إنشاء التحالف الوطنى هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.

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