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الثلاثاء 18 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البرلمان العربي ينظم برنامج تدريبي حول مهارات استقبال كبار الضيوف

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ينظم مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية بالبرلمان  العربي، برنامج تدريبي تحت عنوان «البروتوكول البرلماني: مهارات التعامل مع كبار الضيوف والتشريفات»، والذي يعقد على مدار أربعة أيام خلال الفترة من 16 حتى 19 يوليو الجاري، وذلك بمشاركة عدد من مسئولي المراسم والتشريفات بالمجالس الوطنية بالدول العربية.

ويأتي انعقاد هذه الدورة التدريبية في إطار حرص مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية على ثقل المهارات وتعزيز التعاون بين منتسبي المجالس الوطنية بالدول العربية، من خلال تنظيم العديد من أنشطة وبرامج المركز خلال فترة الإجازة البرلمانية.

ويتناول البرنامج التدريبي سبل تعزيز التعاون واكتساب المهارات والخبرات الخاصة بالبروتوكول البرلماني وكيفية التعامل مع كبار الضيوف والتشريفات واستراتيجيات التعامل في السياق البرلماني إلى جانب التدريب على فنون الإتيكيت.

ويأتي انعقاد هذا البرنامج انطلاقا من استراتيجية عمل البرلمان العربي الجديدة، وتوجهات معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، لتكثيف البرامج والدورات التدريبية وتعزيز التواصل والتنسيق بين الأمانات العامة العربية والحرص على تطوير أدوات عملها.

مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية برنامج تدريبي تحت عنوان البروتوكول البرلماني مهارات التعامل مع كبار الضيوف والتشريفات