الأمن يطارد المتهمين بالتشاجر والتسبب في وفاة سائق "توك توك" ببولاق الدكرور

يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة، تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة مقتل سائق توك توك طعنا بسلاح أبيض في مشاجرة مع آخرين بشارع ناهيا بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة.

وتلقى العقيد محمد الصغير مفتش مباحث فرقة "الجيزة _ بولاق الدكرور" إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود متوفي بشارع ناهيا بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة سائق “توك توك” به آثار طعنات متفرقة وبحوزته متعلقاته الشخصية وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المتوفي وآخرين بسبب خلافات سابقة جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى بولاق الدكرور العام تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تطارد أجهزة الأمن بالجيزة الجناة لسرعة ضبطهم عقب تحديد هويتهم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.