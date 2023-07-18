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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ: توفير سيارة المامو والسونار للاكتشاف المبكر عن سرطان الثدي

اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن إطلاق مبادرة صحة المرأة بمدينة سيدي سالم، تستمر لمدة 5 أيام ابتداء من يوم الخميس، الموافق 20 يوليو الجاري، حتى 25 يوليو 2023م، لإجراء الكشف المبكر عن سرطان الذي من خلال توفير سيارة بجوار مستشفى سيدي سالم المركزي، ضمن المبادرات الرئاسية، واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بصحة المرأة.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية استعدت للمبادرة بتجهيز الأطقم الطبية، وسيارة المامو والسونار للاكتشاف المبكر عن سرطان الثدي  للفحص من خلال المبادرات  الرئاسية، للاطمئنان على صحة المرأة المصرية، في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان  تم تخصيص ، وإشراف وتنفيذ دكتوره آمال حجاج مديرة الرعاية الأساسية، ومنسق عام المبادرات الرئاسية، ومنسق عام حملة 100 يوم صحة بكفر الشيخ.

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ حملة 100 يوم صحة توفير سيارة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بسيدي سالم بكفر الشيخ مبادرة صحة المرأة