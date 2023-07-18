الوحدات المحلية بالمنيا تتابع جهودها في تكثيف حملات النظافة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الاجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كافة الإشغالات على حرم الطريق العام، وإزالة كافة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وفي ذات السياق، نفذت الوحدات المحلية لمراكز أبو قرقاص وملوي وديرمواس اليوم الثلاثاء حملات مكبرة للنظافة حيث تم رفع المخلفات من الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية ، كما شملت الحملات رفع المخلفات من المقلب الوسيط بأبوقرقاص ونقلها الى الظهير الصحراوي الغربى، إلي جانب تمهيد طريق قرية منسافيس ونزلة النخل ورفع تراكمات الأتربة بالطريق باستخدام معدات الوحدة المحلية وإجراء صيانة دورية لأعمدة الانارة بالطرق والشوارع الرئيسية في إطار دعم الانارة العامة، كما تم رفع القمامة من نقاط التجميع بقرية المعصرة بملوي ونقلها للمقلب الرئيسي المخصص لها بالظهير الصحراوي وذلك بمشاركة إدارات النظافة والمخلفات الصلبة ضمن جهود الوحدات المحلية للارتقاء بمنظومة النظافة ومراعاة البعد البيئي.

وفي مركز سمالوط، واصلت الوحدة المحلية جهودها في تكثيف حملات النظافة العامة ورفع كفاءة الطرق والشوارع حيث شملت الحملات (منطقة ميدان الأحمدي وشارع موقف المنيا والري والمطرانية ومدرسة الزراعة والإدارة التعليمية وشارع المدارس وطريق المستشفى) بحي شمال مدينة سمالوط ، وقري (الطيبة – دير السنقورية ) حيث تم رفع كفاءة مستوى النظافة ورفع نقاط تجميع القمامة.

وتواصل مدينة المنيا، المتابعة المستمرة في رفع المخلفات أولا بأول للحفاظ علي نظافة الطريق، حيث قامت إدارة المخلفات الصلبة بعمل حملة نظافة بالطريق الدائري للحفاظ على نظافة الطريق، بالإضافة إلي رفع المخلفات من المقلب الوسيط ونقلها الي الظهير الصحراوي الغربي باستخدام معدات الحملة الميكانيكية وذلك في إطار الحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري والحد من التلوث البيئي.

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