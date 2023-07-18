رئيس جامعة قناة السويس يُهنئ السيسي بالعام الهجري الجديد 1445 هــ

بعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 هــ .

وجاء في نصها:

”فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية- أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أسرة جامعة قناة السويس بأسمى آيات التهنئة؛ بمناسبة حلول العام الهجريّ الجديد 1445 هــ، أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقائدها، وأن يوفقكم لما فيه صالح البلاد، وأن يُكلل الله تعالى جهودكم الجلية بالنجاح، حفظكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم... وكل عام وفخامتكم بخير".

كما بعث الدكتور ناصر مندور برقية تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، متمنيًا من الله أن يجعله عامًا آمنًا مليئًا بالخير والسلام والازدهار لمصر وشعبها وجيشها.