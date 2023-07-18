آثار تحطم طائرة صغيرة فوق مستودع شمال العاصمة البولندية.. بالفيديو

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو لآثار تحطم طائرة فوق مستودع يتواجد فيه 13 شخصًا لجأوا إليه للاحتماء من العاصفة في بولندا.

ويظهر الفيديو، حطام الطائرة وتجمع قوات الشرطة والإسعاف، حيث تسبب الحادث في وفاة خمسة أشخاص وإصابة ثمانية آخرون على الأقل في تحطم الطائرة فوق مستودع بمطار قرب وارسو ليل الاثنين، وفق ما أعلنت الشرطة البولندية.

وقال المتحدث باسم شرطة وارسو سيلفستر مارتشاك، إن هناك خمسة قتلى وثمانية جرحى بينهم اثنان بحال خطرة نتيجة تحطم الطائرة، حيث وقع الحادث في مطار خريتسينو الصغير على بعد 47 كيلومترًا شمال العاصمة البولندية.