بوتين يعقد اجتماعا حكوميا حول الوضع في جسر القرم

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، اجتماعا حكوميا في أعقاب هجوم بطائرة دون طيار على جسر القرم.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية، أن من بين المشاركين في الاجتماع نائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين الذي زار الموقع بناء على تعليمات الرئيس الروسي، ومن المتوقع أن يقدم تقريرا حول الأمر.

وهاجمت طائرتان أوكرانيتان دون طيار جسر القرم يوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل شخصين بالغين وإصابة طفل.

وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لوكالة "تاس" إن هناك أضرارا أصابت الجسر. وبدأت لجنة التحقيق الروسية في قضية جنائية بتهمة ارتكاب هجوم إرهابي، حيث تم تعليق حركة المرور على طول الجسر في الصباح.

واستؤنفت حركة مرور السكك الحديدية بحلول منتصف النهار وتم تشغيل معبر. وستتمكن سيارات الركاب قريبًا من مغادرة شبه جزيرة القرم عبر العبارة بينما يتعين عليها اتخاذ منعطف بري شمالي عبر المناطق الجديدة.