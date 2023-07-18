حبس صاحب عقار رشيد المنهار 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة رشيد الجزئية، حبس مالك عقار البحيرة المنهار والذي راح ضحيته ٤ أشخاص و١٣ مصابا، وذلك في التحقيقات التي تجريها نيابة رشيد برئاسة المستشار أحمد صالح، رئيس نيابة رشيد.

وكانت مدينة رشيد شهدت أمس الأحد حادثا مأساويا، حيث انهار عقار مكون من 7 طوابق بالشارع الوسطاني، بينها ثلاثة طوابق بدون ترخيص وصادر لهم قرار إزالة، كما تم إخلاء عدد من المنازل المجاورة للعقار المنهار، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد.

أسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى رشيد العام لتلقي العلاج اللازم، بينما توفي 4 أشخاص وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام تحت تصرف جهات التحقيق.

أسفر الحادث عن إصابة 13 شخصًا هم كل من:- محمد.س.ع، 5 سنوات، باشتباه ما بعد الارتجاج، سالى.ف.ع، 30 عاما، اضطراب بدرجة الوعى، محمد.س.م، 11 عاما، كسر بالذراع الأيسر، سعيدة.ح.ح، 67 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، شيماء.ع.ف، 18 عاما، كدمات وسحجات بالجسم، محمد.م.ر، 16 عاما، جروح متفرقة بالجسم، إبراهيم.م.ا، 30 عاما، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، أحمد.م.س، 16 عاما، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، عبدالرحمن.م.س، 15 عاما، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، صبرة.خ.ع، 62 عاما، اشتباه كسر بالحوض، منصور.خ.ع، 33 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، عاطف.م.ن، 42 عاما، جروح باليد، جابر.م.ع، 14 عاما، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، وجميعهم مقيمون مدينة رشيد.

بينما توفي كل من:- محمد.ر.م، 10 شهور، أسعد.م.س، 38 عاما، سامح.أ.م، 40 عاما، محمد.ا.م، 27 عاما، مقيم كفر الدوار، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام، تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.