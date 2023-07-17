النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة توفت أثناء إجراء جراحة بعيادة خاصة ببورسعيد

أمرت النيابة العامة، اليوم الاثنين، بتشريح جثة سيدة توفت أثناء إجراء عملية جراحية داخل عيادة خاصة في محافظة بورسعيد.

النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة توفت أثناء إجراء جراحة بعيادة خاصة في بورسعيد

استقبل مستشفى النصر، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، السيدة: "ش.م.ا" 37 عامًا، جثة هامدة، بادعاء وفاتها أثناء إجراء عملية جراحية لاستئصال "خراج" داخل عيادة خاصة لدكتور نساء.

حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بتشريح الجثة.