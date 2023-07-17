رئيس أوكرانيا: يمكن تشغيل ممر الحبوب بالبحر الأسود دون مشاركة روسيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن ممر تصدير الحبوب في البحر الأسود، يمكن أن يعمل بدون مشاركة روسيا، وذلك بعد الإعلان عن انسحاب روسيا رسميًا من الاتفاق الذي تم توقيعه العام الماضي.

وأضاف الرئيس الأوكراني، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «يوكرينفورم»، أنه «عند الإدلاء بتصريحات بشأن الانسحاب من صفقة الحبوب، تخرق روسيا اتفاقياتها مع تركيا والأمم المتحدة»، مؤكدًا أن أوكرانيا ليس لديها أي اتفاقيات مع الاتحاد الروسي.

وتابع «زيلينسكي» أنه «كان لدينا اتفاقان، الأول بين أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، والآخر بين روسيا وتركيا والأمم المتحدة، لذلك عندما تقول روسيا إنها أوقفت مشاركتها في صفقة الحبوب، فإنها تخرق اتفاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، وليس معنا، لم نبرم أي اتفاقيات معهم».

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن ممر تصدير الحبوب في البحر الأسود يمكن أن يعمل حتى بدون مشاركة الروس في الاتفاقات، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية قبل قليل.

وأعلنت روسيا إنهاء تمديد صفقة الحبوب، اليوم الاثنين، حيث تم إبرام الاتفاقيات في 22 يوليو الماضي في مدينة اسطنبول بتركيا، لمدة 120 يومًا، وتم تمديد الاتفق عدة مرات، قبل أن تعلن موسكو وقف العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود رسميًا اليوم.