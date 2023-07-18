حمزة الجمل يطالب بتسريح 10 لاعبين من صفوف الدراويش

كشفت مصادر داخل نادي الإسماعيلي بمطالبة حمزة الجمل المدير الفني للفريق الأول، بتسريح 10 لاعبين، وذلك بعد الموسم الكارثي للدراويش.

وناقش أيضا عددا من الأمور مع اللجنة الفنية في الاجتماع الذي دار بينهما صباح يوم الإثنين، وناقشت اللجنة الفنية حمزة الجمل فى تقريره الفنى عن الموسم المنقضى سواء فيما يخص اللاعبين الراحلين أو المراكز التى تحتاج للدعم فى الميركاتو الصيفى الحالى.

ونجح حمزة الجمل والجهاز الفنى فى إخراج الإسماعيلى من الأزمة التى تعرض لها بعد سقوطه فى دوامة الهبوط، لكنه حقق الفوز على الداخلية بهدف نظيف وضمن البقاء بشكل رسمى .

وأنهى الإسماعيلى هذا الموسم مشواره في الدوري بفوز كبير على الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف مقابل هدف، ليرفع فريق رصيده إلى النقطة 40 في المركز الحادى عشر بعد 34 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 13 مباراة وخسر 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 35 هدفا واستقبلت شباكهم 38 هدفا.