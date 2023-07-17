شهامة محام.. تقود الشرطة للقبض علي تشكيل عصابة التكاتك بمدينة نصر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض علي تشكيل عصابي تخصص في سرقة المركبات "التوك توك" بأسلوب إلقاء التوك توك بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

كان قد تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من المدعو "محمد الجزار" محام، يفيد بأنه حال سيره بدائرة القسم تناهه إلي سماعه صوت استغاثة وباكتشاف الأمر تبين قيام 3 أشخاص باستيقاف دراجة نارية وأشهار الأسلحة البيضاء صوب قائدها ومحاولة سرقته عن طريق إلقاء مادة الشطة في وجهه؛ وأضاف المبلغ أنه قام رفقة الأهالي بضبط الجناة؛ وعلي الفور حضرت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر وتم التحفظ علي المتهمين واقتيادهم إلي ديوان القسم وكذا تم استدعاء المبلغ والمجني عليه لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.