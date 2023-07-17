جامعة قناة السويس تحصل على شهادة أيزو 9001/2015 للعام السابع على التوالي

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة تسعى إلى التركيز على فرص التحسين المستمر، مشيرا إلى أنه فكر تنتهجه الجامعة نحو التطوير؛ ولذا فحصولنا على شهادة 9001/2015 / ISO يُعد أكبر دليل على أننا نسير قدماً نحو أهدافنا ، مُقدماً الشكر لفريق العمل بمركز ضمان الجودة بالجامعة، للمساهمة الفعالة في تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

جاء ذلك أثناء الجلسة الختامية لزيارة الشركة المانحة لشهادة 9001/2015 / ISO .

وأشاد مندور بهذا الإنجاز الذي تم تحقيقه ، وقدم الشكر لإدارات الجامعة على جهودها وعملها الدؤوب من أجل الارتقاء بمنظومة العمل، والوصول للكفاءة والجودة بالمخرجات التعليمية والبحثية والخدمية التي تقدمها جامعة قناة السويس، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز جاء من خلال إعداد برامج التقييم وفق مراحل متعددة ، كما تم عقد دورات تدريبية للتدريب على متطلبات نظام إدارة الجودة، وإنشاء نظام للجودة ومراجعته وتفعيله، لتضيف بذلك نجاحاً ضمن سلسلة النجاحات التي حققتها الجامعة، وذلك بهدف تحقيق كافة متطلبات الاعتماد لضمان تطبيق المعايير والإجراءات التي تضمن معايير الجودة العالمية.

وقام فريق المراجعة الخارجية من شركة AJA الذي يضم اللواء دكتور مهندس عز الدين الحمزاوي والدكتور محمد عثمان، والدكتور عمرو عثمان، والدكتورة منال درويش بزيارة جامعة قناة السويس للقيام بأعمال المراجعة على تطبيق نظام الأيزو ISO/9001/2015 اليوم الإثنين الموافق 17 يوليو.

وتم عقد الجلسة الافتتاحية بقاعة مجلس الجامعة بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة ونوابه الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ خالد سويلم أمين عام الجامعة، والدكتور حمدي عطا الله مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والسادة مديري العموم بإدارات الجامعة.

وعقب ذلك - قام الفريق بعمل المراجعات للإدارات المُدرجة بجدول الزيارة .

وبعد انتهاء أعمال المراجعة - تم عقد الجلسة الختامية والتي تم خلالها إعلان حصول الجامعة على تجديد منح شهادة الأيزو.

وجه رئيس الجامعة الشكر لجميع أعضاء فريق العمل من المراجعين الداخليين، وأعضاء مركز ضمان الجودة، وخص بالشكر الأستاذ ياسر رجب والأستاذ أشرف محمد، والأستاذ أسامة البنا والأستاذة عبير عبد الله والأستاذة هالة داوود، والأستاذة صفاء محمد والأستاذة خلود فتحي .

من جانبه،- أوضح اللواء دكتور مهندس عز الدين الحمزاوي أن الجامعة تم منحها شهادة الأيزو لثلاث سنوات قادمة نتيجة لحرص الجامعة على جودة عملياتها، والمتابعة المستمرة لاستيفاء معايير الجودة في كافة الخدمات الإدارية والأكاديمية التي تقدمها وحث كافة أقسام وكليات الجامعة لتطوير أدائها الإداري وضمان جودته.

وأضاف الدكتور حمدي عطا الله أن حصول الجامعة على شهادة الأيزو يعتبر واحداً من أهم إنجازات الجامعة، التي تسعى دائماً إلى تطبيق اعلى معايير الجودة والتطوير المستمر وتحقيق المزيد من النجاحات.