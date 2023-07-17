«رموز ساطعة من القوى الناعمة المصرية».. ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية اليوم

يعقد معرض مكتبة الإسكندرية، اليوم ظهر الاثنين، ندوة بعنوان «رموز ساطعة من القوى الناعمة المصرية»، بقاعة الاوديتوريوم بالمدخل الرئيسي بمكتبة الاسكندرية، ويأتي ذلك في إطار البرنامج الثقافي المتميز والمصاحب لمعرض الكتاب الدولي بالمكتبة.

يتحدث في الندوة كلا من الدكتور مجدى عجمية أستاذ اللغات الشرقية بكلية الآداب بحامعة الإسكندرية، والكاتب الصحفي خيرى حسن، ويقدمها محمود عوضين وكيل وزارة الثقافة الأسبق.

وكانت قد افتتحت اليوم مكتبة الإسكندرية الدورة الثامنة عشرة من معرضها الدولي للكتاب، والذي يستمر حتى 26 يوليو، وتقام هذه الدورة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب.

جدير بالذكر أن المعرض يضم هذا العام 70 دار نشر مصرية وعربية، ويقام على هامشه برنامجًا ثقافيًا متكاملًا، يشمل مجموعة كبيرة من الفعاليات التي تتجاوز المئة فعالية، وتتنوع بين ندوات، ومحاضرات، وورش العمل، ومؤتمرات. كما تتنوع في محاورها بين: الشباب، المرأة، والطفل، والإعلام، والتاريخ والتراث، والشعر، والأدب، والكتابة بكل فنونها والتكنولوجيا، والفنون، والتنمية البشرية.