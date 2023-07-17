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الإثنين 17 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الأربعاء.. "الصحفيين" تعلن كشوف المتقدمين لعضوية اللجان النقابية بالمحافظات

الصحفيين
الصحفيين
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قرر مجلس نقابة الصحفيين إعلان كشوف المتقدمين لعضوية اللجان النقابية في المحافظات إعتبارًا من الأربعاء 12 يوليو حتى الأربعاء 19 يوليو 2023، وذلك لتلقي الاعتراضات والطعون على الأسماء المعلنة فى الكشوف.

وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة أن مجلس النقابة سوف يحدد في وقت لاحق المواعيد المناسبة لاختيار رؤساء وأعضاء اللجان النقابية في المحافظات التي تقدمت بطلبات لتشكيل لجان فرعية بها وعددها 14 محافظة.

وأضاف سكرتير عام النقابة أن شروط الانضمام لعضوية اللجان الفرعية بالمحافظات، والتي نص عليها قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 أن يكون الصحفي مراسلًا ومقيمًا بالمحافظة، وكذلك عدم الجمع بين عضوية أكثر من لجنة أو نقابة فرعية.

وترسل الاعتراضات والطعون لإدارة الصادر والوارد بالنقابة أو عبر الإيميل الرسمى لنقابة الصحفيين (elsahfyeen@gmail.com)  فى موعد أقصاه 19 يوليو 2023.

الصحفيين الطعون