محافظ أسوان يشهد توقيع اتفاق تنفيذ مشروع لإنتاج المياه المعدنية

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توقيع إتفاق تنفيذ مشروع ومصنع متخصص على مستوى الصعيد لإنتاج المياه المعدنية بمنطقة الشلال بمساحة 10 ألاف م2 ، وبإستثمارات ستصل إلى 100 مليون جنيه لإنتاج 40 ألف زجاجة مياه بأحجام مختلفة يومياً ، وذلك من خلال قيام الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والمستشار القانونى للشركة الإستثمارية المنفذة للمشروع بتوقيع عقد الاتفاق الذى ستقوم بموجبه المحافظة بتقديم كافة التسهيلات الممكنة والقانونية للبدء الفورى فى تنفيذ أول مشروع من نوعه لإنتاج المياه المعدنية بأسوان ..

جاء ذلك بحضور حمدى الجبالى رئيس مجلس إدارة الشركة الإستثمارية ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة ، والعميد أحمد دنش المشرف على الإستثمار .

وقد كلف اللواء أشرف عطية المسئولين بتحقيق الإستفادة القصوى من أنقى مياه عذبة ، بالإضافة إلى خلق موارد ذاتية للشركة القابضة بما يساهم فى القيام بدورها فى تقديم الخدمات المتميزة للمواطن ، فضلاً عن إيجاد حل جذرى للحل من منسوب المياه الجوفية بمدينة أسوان حيث سيتم الإستغلال الأمثل لعدد من آبار الشلال ، لافتاً إلى أنه تم الإتفاق مع الشركة الإستثمارية المختصة بالمشروع للإستفادة من الهوية البصرية لإسم أسوان لشهرته الدولية والمحلية ، علاوة على أهمية إستخدام عبوات زجاجية للمنتج بما يتماشى مع المشروعات الصديقة للبيئة والخضراء ، وكذلك للوفاء بإحتياجات المنشآت والشركات السياحية .

يأتي ذلك فى إطار سعى المحافظة المستمر لجذب المزيد من الفرص والمشروعات الإستثمارية التى تساهم فى تحقيق القيمة الاقتصادية المضافة للمقومات والثروات الطبيعية التى تذخر بها أسوان .

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