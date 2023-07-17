تفاصيل ضبط قائد سيارة قام بالسير عكس الاتجاه في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" تضمن قيام قائد سيارة بالسير عكس الاتجاه بالقاهرة.. وضبط مرتكب الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام قائد سيارة بالسير عكس الاتجاه بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها.. بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.