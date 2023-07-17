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الإثنين 17 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل ضبط قائد سيارة قام بالسير عكس الاتجاه في القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" تضمن قيام قائد سيارة بالسير عكس الاتجاه بالقاهرة.. وضبط مرتكب الواقعة.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام قائد سيارة بالسير عكس الاتجاه بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها.. بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قائد سيارة بالسير عكس الاتجاه بالقاهرة السير عكس الاتجاه