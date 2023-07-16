أمين عام "التعاون الخليجي": عقد اجتماع وزاري خليجي - ياباني لزيادة التعاون

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عقد اجتماع وزاري مشترك خليجي- ياباني، بين وزراء خارجية دول المجلس ووزير خارجية اليابان خلال الفترة القادمة؛ يهدف إلى تعزيز الحوار الاستراتيجي من جهة، وتكثيف أوجه التعاون المتعددة بين الجانبين من جهة أخرى.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام، بدولة رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، في مدينة جدة، حيث تم مناقشة عدة موضوعات، واستعراض العلاقات بين مجلس التعاون واليابان، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وقال البديوي، بحسب بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إنه في إطار الاهتمام المشترك بين دول المجلس واليابان، تم الاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري المشترك الخليجي - الياباني، على هامش الاجتماعات الوزارية الخليجية.

وأضاف البديوي، بأن اتفاق كلا الجانبين على عقد الاجتماع الوزاري المشترك، إنما يعكس متانة العلاقات بين الجانبين ورغبة كليهما في تطوير هذه العلاقات والمضي فيها إلى آفاق أرحب.