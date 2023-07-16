جنايات القاهرة تؤجل محاكمة المتهمين بقتل عراقي لجلسة 20 أغسطس المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة متهمين في اتهامهم بارتكاب جريمة قتل عراقي الجنسية مع سبق الاصرار والترصد لجلسة 20 أغسطس المقبل.

وكانت قد قررت المحكمة في جلسة سابقه تغريم الطبيب الشرعي لتعذره حضور الجلسة ، كما حضر المتهمون جلسة المحاكمة وتمسك دفاع المتهمة المحامي بالنقض محمد النحاس بالمرافعة وتم تأجيل الجلسة.

وكشف أمر إحالة المتهمين وهم كلا من "فاطمة .ع" و" فاروق .ت" الى محكمة الجنايات اتهامهم بارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد بأن استدرجا عراقى الجنسية بعيدا عن أعين الناس من القاهرة الى القليوبية لقتله بسبب وجود علاقة عاطفية بين المجنى عليه والمتهمة الأولى.



كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين قتل المجني عليه "عباس.م" عمدا مع سبق الاصرار بان بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه لخلافات عاطفية بينهم وأعدا لهذا الغرض سلاحا أبيض واستدرجاه بعيدا عن أعين المارة وما ان ظفرا به حتي انهالا عليه طعنا بالسكين قاصدين ازهاق روحه فاحدثا به الاصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.

وارتبطت تلك الجناية بجنحة هي انه بذات المكان والزمان سرقا الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه ، كما أحرزا بدون مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية او المهنية سلاحا ابيض سكين.



